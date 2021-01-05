Hiç yeşil köpek gördünüz mü? Görenler şaştı kaldı

star.com.tr 05 Ocak 2021 Salı 15:01 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 15:02

Köpeklerin farklı fiziksel özelliklere sahip olabileceği bilinen bir gerçek. Köpekler büyük veya küçük, enerjik veya tembel, tüysüz veya uzun tüylü, siyah ya da beyaz olabilir...



Ancak, yeşil renkli köpek görenler, şaştı kaldı.

Gürcistan'ın Ahıska kentinde çekilen görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı. Doğum yapan bir köpeğin yeşil yavrusu, kısa sürede sosyal medya fenomeni haline geldi.

Sahipleri tarafından kaydedilen görüntülerde, Grinch adı verilen köpeğin, annesi ve yedi beyaz kardeşiyle birlikte olduğu, ancak hiçbirine benzemediği açıkça görülüyor.

Araştırmacılara göre, köpeğin tuhaf rengi, yeşil tetrapirrolik safra pigmenti olan 'Biliverdin'den kaynaklanıyor. Pigment yıprandıkça yeşil rengin zamanla solabileceği ve Grinch'in kardeşleri gibi beyazlaşabileceği belirtiliyor.

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