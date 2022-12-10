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Dünya

Hikmetyar: Yeni bir savaş için hazırlık yapın

Afganistan'ın başkenti Kabil'de geçen hafta suikast girişimine maruz kalan Hizb-i İslami Partisi lideri Gülbeddin Hikmetyar, destekçilerinden 'yeni bir savaş için hazırlık yapmalarını' istedi.

AA10 Aralık 2022 Cumartesi 09:37 - Güncelleme:
Hikmetyar: Yeni bir savaş için hazırlık yapın
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Hikmetyar, partisinin genel merkez yerleşkesinde bulunan camideki cuma namazı hutbesinde, geçen hafta kendisine yönelik düzenlenen suikast girişimine değindi.

Saldırganların ilk belirlemelere göre Tacikistan uyruklu olduğunun tespit edildiğini savunan Hikmetyar, saldırıyı herhangi bir gruba atfetmek için henüz erken olduğunu ifade etti.

Hikmetyar, saldırganların çantalarında terör örgütü DEAŞ'ın bayrağının ele geçirildiğini ancak bunun asıl failleri gizlemek için kullanılmış olabileceğini söyledi.

2016'da silahlı mücadeleyi bırakarak eski Afganistan hükümeti ile barış anlaşması imzaladıklarını ancak bazı çevrelerin bundan rahatsızlık duyduğunu belirten Hikmetyar, "Kararımızı vermek zorundayız. İki işgalci ve ecnebi uşakları karşısında savaştığımız gibi. Hizbi-i İslami destekçilerinden yeni bir savaş ve mücadele için hazırlık yapmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hikmetyar, hangi gruba karşı savaşacakları konusunda net açıklama yapmadı.

Geçen hafta, başkent Kabil'in Darul Aman bölgesindeki Hizb-i İslami Partisi Genel Merkezi yerleşkesinde bulunan camiye, cuma namazı sırasında silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi.

Hikmetyar'ın korumalarının devreye girmesiyle saldırganlar etkisiz hale getirilmiş, Hikmetyar saldırıyı yara almadan atlatmıştı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

1996-97 yıllarında başbakanlık da yapan Hikmetyar, Taliban'ın ülkedeki gücünü artırmasının ardından 1996'da Kabil'i terk etmek zorunda kalmıştı.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Kabil'i ele geçirmesiyle birçok lider ülkeyi terk ederken Hikmetyar Kabil'de kalmayı tercih etmişti.

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