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Hillary Clinton'un 2020 seçimlerinde 'rövanşa' hazırlandığı iddia ediliyor

2016 seçimlerinde Donald Trump'a yenilen Demokratların adayı Hillary Clinton'ın, 2020'de şansını bir kez daha deneyeceği ileri sürülüyor.

  • star.com.tr
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CNN'in kıdemli Beyaz Saray Muhabiri Jeff Zeleny, 2016 seçimlerinde Donald Trump'a yenilen Demokratların adayı Hillary Clinton'ın 2020'deki seçimlerdeki adaylığa kapılarını kapatmadığını ileri sürdü.
 
Açıklamada bu iddialarla birlikte Clinton başkanlık için planlarını devam ettiriyor olsa da, ABD başkanı Trump'a karşı rövanş için şimdilik herhangi bir somut adım atılmadığı belirtildi. Adaylığı yönünde güçlü iddiaların gündeme geldiğini belirten Zeleny, ''Clinton'un bir kampanya ya da planının olması gerçekten beni çok şaşırtırdı.'' dedi.
 
 
2016 ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ
 
ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump, ülke genelinde Demokrat rakibi Hillary Clinton'dan yaklaşık 230 bin daha az oy almasına rağmen, başkanlık için gereken 270 delege sayısını geçerek, seçimleri kazanan aday oldu.
 
Clinton, ülke genelindeki oyların yüzde 47.7'sini alarak, yüzde 47.5 destek gören Trump'ı geride bıraktı. Clinton buna karşın ülke genelinde sadece 232 delege kazanarak, 290 delege toplamayı başaran Trump'tan büyük fark yedi.

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