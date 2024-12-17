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Dünya

Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik! Rus birlikleri Suriye'den ayrılmaya hazırlanıyor

Suriye'nin batısında Rusya'nın askeri güçlerinin konuşlandığı Lazkiye ilindeki Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik devam ediyor.

AA17 Aralık 2024 Salı 14:27 - Güncelleme:
Hımeymim Hava Üssü'nde hareketlilik! Rus birlikleri Suriye'den ayrılmaya hazırlanıyor
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Rus askeri birlikleri ülke genelinde konuşlu oldukları bölgelerden çekiliyor.

Bu kapsamda, Lazkiye'nin Ceble ilçesinde bulunan Rusya'ya ait Hımeymim Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor.

Hava üssünden kalkış yapan Rus savaş uçakları, dün, Hama ve İdlib semalarında saldırı düzenlemeden uçuş yapıp üsse dönerken, bugün de İdlib, Halep ve Hama'da görüldü.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir hava aracının da İdlib semalarında uçuş yaptığı gözlemlendi.

- S-400 SİSTEMİ PARÇALARI NAKLEDİLMEK ÜZERE SÖKÜLÜYOR

ABD merkezli Maxar şirketi tarafından yayımlanan uydu görüntülerinde, Rus birliklerinin, Suriye'deki askeri üslerinden ayrılmak üzere yaptığı hazırlık yer aldı.

Görüntülerde, Hımeymim Hava Üssü'ndeki iki An-124 ağır askeri nakliye uçağının burun konileri kalkık ve kargo yüklemeye hazır olduğu, S-400 hava savunma sisteminin parçalarının da sökülerek nakliyeye hazırlandığı görüldü.

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