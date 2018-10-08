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Hindistan : İran'dan petrol almaya devam edeceğiz

Hindistan Petrol Bakanı Dharmendra Pradhan, ABD Başkanı Donald Turmp´ın yaptırım uyarılarına rağmen, Hindistan´da iki petrol şirketinin İran´dan ham petrol satın alacağını söyledi.

  • DHA
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ABD´nin 4 Kasım´da uygulamaya girecek olan İran ham petrol ihracatına ilişkin yaptırımları öncesi petrol fiyatları karışık seyrederken, ABD Başkanı Donald Trump, dünya genelindeki şirket ve ülkelere, İran´dan petrol almamaları gerektiği ve İran´la işbirliği yapmaları durumunda söz konusu ülkelere de yaptırım uygulanacağı uyarısında bulunmuştu.
 
 
CNBC´de yer alan habere göre Hindistan başkenti Yeni Delhi´de düzenlenen Enerji Forumu´nda konuşan Pradhan, Hindistan´ın Kasım ayında da İran´dan petrol almaya devam edeceğini söyledi ve ayrıca petrol alımında farklı bir ödeme sistemi oluşturmayı hedeflendiğini ekledi.
 

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