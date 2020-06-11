Hindistan, ABD'nin ''Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu''nu reddetti

AA 11 Haziran 2020 Perşembe 21:49 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 21:49

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anurag Srivastava, raporla ilgili yaptığı açıklamada, yabancı bir kuruluşun Hindistan vatandaşlarının anayasal haklarıyla ilgili konuşma hakkına sahip olmadığını söyledi.

Srivastava, Hindistan’ın demokratik gelenekleri ve uygulamalarının tüm dünya tarafından bilindiğini, halkın ve hükümetin ülkenin demokratik gelenekleriyle gurur duyduğunu belirtti. Hindistan'da güçlü bir kamu söyleminin bulunduğunu aktaran Srivastava, "Din özgürlüğünü ve hukukun üstünlüğünü garanti altına alan anayasal kurumlara sahibiz." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün birçok ülkedeki dini kısıtlamalar ve azınlıkların durumunu değerlendirdiği “Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu"nun 2019 yılı sayısını yayımlamıştı. Raporda, 2019'da Hindistan'da dini özgürlüklerin sert bir düşüş yaşadığı ve dini azınlıkların artan saldırılara maruz kaldığına dikkat çekilmişti.

Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisinin (BJP) parlamento çoğunluğunu özellikle Müslümanların dini özgürlüğünü ihlal eden politikalar yapmak için kullandığı belirtilen raporda, "Hükümet, azınlıklara ve ibadethanelerine karşı şiddetin cezasız kalmaya devam etmesine, nefret söylemi ve şiddetin teşvik edilmesine izin verdi." ifadelerine yer verilmişti.