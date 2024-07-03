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Dünya

Hindistan: Ayin sırasında yaşanan izdihamda ölü sayısı 121'e yükseldi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen ayinde yaşanan izdihamda hayatını kaybedenlerin sayısı 121'e yükseldi.

IHA3 Temmuz 2024 Çarşamba 13:41 - Güncelleme:
Hindistan: Ayin sırasında yaşanan izdihamda ölü sayısı 121'e yükseldi
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Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan Hathras bölgesindeki Hindu ayini sırasında yaşanan izdihamda can kaybı yükseliyor. Yetkililer, polisin 80 bin kişiye izin vermesine rağmen 250 bin kişinin katıldığı ayinde hayatını kaybedenlerin sayısının 121'e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin 112'sinin kadın olduğunu aktaran yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor. Yetkililer can kayıplarının büyük bir kısmının boğulma bir kısmının ise ezilme sonucu yaşandığını bildirdi.

DİN ADAMINA DOKUNMAK İSTEYENLER İZDİHAM OLUŞTURDU

İzdihamın nedeni henüz netlik kazanmazken, Uttar Pradesh Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath, izdihamın kalabalığın etkinlikten sonra aşağı inmekte olan din adamına dokunmak için sahneye doğru itmeye başlamasıyla meydana geldiğini söyledi.

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