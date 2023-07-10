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Dünya

Hindistan baraj kapaklarını açtı, Pakistan tahliyelere başladı

Hindistan'ın Ravi Nehri üzerindeki barajlardan su bırakmasının ardından Pakistan'da oluşan sel nedeniyle mahsur kalan 224 kişi kurtarıldı.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 13:57 - Güncelleme:
Hindistan baraj kapaklarını açtı, Pakistan tahliyelere başladı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Hindistan, şiddetli muson yağmurları sebebiyle Ravi Nehri üzerindeki barajlardan su tahliyesine başladı.

Hindistan'ın baraj kapaklarını açmasından sonra Pakistan'ın Pencap eyaletinin Naroval bölgesine bağlı Şakargah'da sel oluştu.

Sel nedeniyle Şakargah'ta mahsur kalan 224 kişi kurtarılarak güvenli bölgelere tahliye edildi.

Çok sayıda tarım arazisine de zarar veren selin 48 saat içerisinde Lahor'a ulaşacağı belirtiliyor.

İki ülke Yeni Delhi'nin, Hindistan'dan Pakistan'a akan nehirler üzerinde inşa ettiği barajlardaki suyu serbest bırakması nedeniyle zaman zaman karşı karşıya geliyor.

- İndus Suları Anlaşması

Pakistan ile Hindistan arasında Dünya Bankası garantörlüğünde 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'na göre, İndus Nehri'ni besleyen 6 nehirden Beas, Ravi ve Sutlej akarsularının kontrolü Hindistan'a verilmişti.

Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde haklar tanınmıştı. Anlaşmaya Hindistan'ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları olduğu maddesi de eklenmişti.

Pakistan, bu üç nehirden akan suyun bir kısmını kendisiyle paylaşmak zorunda olan Hindistan'ın su akışını engelleyen baraj projeleri nedeniyle son olarak 2018'de Dünya Bankasına şikayette bulunmuştu.

Anlaşmanın garantörü Dünya Bankasının iki ülke yetkilileriyle Mayıs 2020'de Washington'da yaptığı toplantılar, karar alınamadan sona ermişti.

Hindistan'ın inşa ettiği barajlar nedeniyle Pakistan'da su kıtlığı ya da su baskını riskleri bulunuyor.

Pakistan ekonomisinin yüzde 20'sinin İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı olduğu belirtiliyor.

  • sel felaketi
  • Ravi Nehri seli
  • Pakistanda kurtarma operasyonu

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