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Dünya

Hindistan Başbakanı Modi: Masum insanların hayatlarını kaybetmesi kabul edilemez

Avusturya'yı ziyaret eden Hindistan Başbakanı Modi, Rusya ve Ukrayna arasında yaklaşık 3 yıldır süren savaşa dikkati çekerek, masum insanların hayatlarını kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu ve sorunların savaş meydanında çözülemeyeceğini söyledi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 14:45 - Güncelleme:
Hindistan Başbakanı Modi: Masum insanların hayatlarını kaybetmesi kabul edilemez
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Viyana'da temaslarda bulunan Başbakan Modi, Başbakan Karl Nehammer ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki lider açıklamalarda bulundu.

41 yıl sonra ilk defa bir Hindistan Başbakanının Avusturya'yı ziyaret ettiğini, bu açıdan çok tarihi ve önemli bir görüşme yaptıklarını söyleyen Modi, Avusturyalı muhatabıyla iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda süren işbirliğine ilişkin konuların yanı sıra Ukrayna'daki gerilimi de ele alma imkanı bulduklarını belirtti.

"SORUNLAR SAVAŞ MEYDANINDAN ÇÖZÜLEMEZ"

Modi, "Sorunlar savaş meydanında çözüme kavuşturulamaz. Nerede olursa olsun masum insanların hayatlarını kaybetmesi kabul edilemez. Barış ve istikrarın ivedilikle sağlanması için Hindistan ve Avusturya, diplomasi ve diyaloğa çok önem veriyor. Her iki ülke de bunun için olası bütün imkanları seferber etmeye hazır" dedi.

Modi ayrıca her iki ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda reform yapılmasına ihtiyaç duyulduğu görüşünde olduğunu belirterek, böylelikle bu kuruluşların zamanında ve etkili bir çalışma ortaya koyabileceklerini ifade etti.

"ÖNEMLİ BİR GÖRÜŞME"

Karl Nehammer de Modi ile Ukrayna'da süren savaşa ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını aktararak, Avusturya Başbakanı olarak Hindistan'ın bu husustaki yaklaşımını öğrenmek ve Avrupa Birliği'nin (AB) kaygılarını paylaşma açısından önemli bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

Hindistan Başbakanı Modi'nin Avusturya ziyareti öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü hatırlatan Nehammer, kendisi için hem Modi'nin görüşmeye ilişkin izlenimleri hem de Putin'in olası bir barış sürecine yönelik yaklaşımını öğrenmesinin faydalı olduğunu dile getirdi.

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