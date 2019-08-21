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Hindistan Cammu Keşmir'e 125 bin kişilik güvenlik gücü konuşlandırdı

Hindistan, hali hazırda 500 bin güvenlik gücünün bulunduğu Cammu Keşmir'e 125 bin takviye paramilis daha görevlendirdi.

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The News sitesinin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'de 125 bin takviye paramilis gücü daha görevlendirdi. 
 
Adı açıklanmayan askeri kaynak, Cammu Keşmir'de hali hazırda 500 bin güvenlik gücünün bulunduğunu da kaydetti.
 
OKULLAR AÇILDI ANCAK SINIFLAR BOŞ KALDI
 
Bu arada Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir'in başkenti Srinagar'da yaklaşık 200 okulun yeniden açıldığını açıklamasına rağmen sınıfların boş kaldığı gözlendi.
 
Bölgedeki ailelerin çocuklarıyla "iletişim kuramama" tehlikesini göze alamadığı, telefon ve internet kesintileri sona erene kadar çocukları evde tutmayı tercih ettiği bildirildi.
 
Çocuklarının evde güvende olduğunu ifade eden Gülzar Ahmed, "Çocuklarımızın hayatını nasıl riske atabiliriz?" değerlendirmesinde bulundu.
 
Ahmed, bölgede birçok çocuğun paramilis güçlerce gözaltına alındığına ve birçoğunun çıkan olaylarda yaralandığına işaret etti.
 
"CAMMU KEŞMİR HİNDİSTAN'IN İÇ MESELESİ"
 
Bangladeş Dışişleri Bakanlığı da, Hindistan hükümetinin Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370. maddeyi kaldırmasının ülkenin "iç meselesi" olduğu açıklamasını yaptı.
 
Bakanlık açıklamasında, Bangladeş'in, Hindistan hükümeti tarafından 370. maddenin (Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan) kaldırılmasını Hindistan'ın iç meselesi olarak gördüğü belirtildi.
 
Bangladeş'in açıklaması, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve Dışişleri Bakanı A.K Abdul Momen ile görüşmesinden bir gün sonra geldi.
 
CAMMU KEŞMİR'İN ÖZEL STATÜSÜ KALDIRILDI
 
Hindistan, Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı.
 
Hindistan'da, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edildi.
 
Alınan kararda, bölge, Cammu ve Keşmir Birlik Toprağı ile Ladakh Birlik Toprağı şeklinde yeniden düzenlendi. Buna göre, Cammu Keşmir bölgesinde sınırlı yetkilere sahip yerel meclis bulunacak ancak Ladakh'ta meclis olmayacak.
 
Cammu Keşmir'in bundan böyle diğer Hint vatandaşlarına uygulanan yasalarla yönetilmesi bekleniyor. Yeni düzenlemeyle bölgenin kendi anayasasına sahip olmak, savunma, iletişim ve dış ilişkiler dışındaki tüm meselelerde karar almak gibi birçok ayrıcalığı sona ermiş oldu.
 
Hindistan hükümetinin kontrol ettiği bölgeyi, Hindistan'ın geri kalanına kalıcı olarak dahil etme düşüncesiyle bu kararı aldığı savunuluyor.

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