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Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmak için parlamentoya teklif götürdü

Hindistan'da hükümet, Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü kaldırmak için parlamentoya teklif götürdü.Hindistan'da hükümet, Cammu Keşmir bölgesinin özel statüsünü kaldırmak için parlamentoya teklif götürdü.

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BBC'nin haberine göre, Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinde değişiklik yapılması amacıyla parlamentoya teklif sundu.

Teklif, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah tarafından duyurulurken, muhalif milletvekillerinin protestolarıyla karşılandı.

Bu arada Cammu Keşmir'e günlerdir paramilis güçlerin yığılmasının ardından gece bölgede siyasetçiler ev hapsine alındı.

Güvenlik güçlerinin Srinagar'da yollara ve kavşaklara çelik bariyerler ve dikenli teller döşediği görüldü.

Bölgede ayrıca kamuya açık toplantılar yasaklandı, okullar kapatıldı, mobil ağlara ve internete kısıtlama getirildi.

Keşmir'de sokağa çıkma yasağı ilan eden Hindistan, bölgedeki turistlere ve Hindu hacılara bölgeyi terketme, halka ise erzak depolama çağrısında bulundu. Keşmir'in eski başbakanı olan Omar Abdullah ve Mehbooba Mufti ise gözaltına alındı. Hindistan geçtiğimiz haftalarda bölgeye 35 bin askerini göndermişti. 
 
Pakistan, Keşmir bölgesine Hindistan tarafından herhangi bir müdahalenin 'savaş sebebi' olarak sayılacağını açıklamıştı.
 
KEŞMİR SORUNU

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde ve bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim bulunuyor. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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