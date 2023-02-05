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Dünya

Hindistan, Çin bağlantılı 232 uygulamayı erişime kapatacak

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MeitY), Çin bağlantılı 138'i bahis uygulaması olmak üzere 232 uygulamanın erişime kapatılacağını duyurdu.

AA5 Şubat 2023 Pazar 23:53 - Güncelleme:
Hindistan, Çin bağlantılı 232 uygulamayı erişime kapatacak
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ANI News'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı, MeitY'e bu uygulamaların İletişim Teknolojileri Yasası kapsamında kapatılması tavsiyesinde bulundu.

MeitY, Çin bağlantılı 138'i bahis 232 uygulamanın erişime kapatılması sürecinin başlatıldığını açıkladı.

İletişim Teknolojileri Yasası, hükümete, ulusal güvenlik başta olmak üzere bazı gerekçelerle gerekli görülen içeriklere erişimi engelleme yetkisi tanıyor.

Hindistan ve Çin arasında 2020'de sınır bölgesinde çatışmayla sonuçlanan ihtilaf nedeniyle siyasi gerilim tırmanırken, taraflar, karşılıklı olarak bu tür adımlar atıyor.

Yeni Delhi yönetimi, daha önce de benzeri gerekçelerle TikTok ve WeChat'i yasaklamıştı.

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