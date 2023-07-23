Hindistan Demiryolları, Yeni Delhi'deki 2 cami için ''15 gün içinde yıkım'' emri verdi

India Today'in haberine göre, İdareden yapılan açıklamada, Bengali Market Camisi ve Babar Şah Takiye Camisi'nin "tren yolu hattı üzerine yasa dışı inşa edildiği" belirtildi.

Açıklamada, söz konusu camilerin 15 gün içinde yıkılması gerektiği, aksi halde cami yönetimlerinin "ağır sonuçlarla" karşılaşacağı belirtildi.

Babar Şah Takiye Camisi'nin Sekreteri Abdul Gaffar, yaptığı açıklamada, caminin yaklaşık 400 yıllık olduğunu belirtti.

Mescid Komitesi de her iki caminin de yüzlerce yıllık olduğuna işaret ederek, Demiryolu İdaresinin iddialarını reddetti.

