İSTANBUL 36°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2023 Pazar / 6 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,971
  • EURO
    29,9751
  • ALTIN
    1701.33
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan Demiryolları, Yeni Delhi'deki 2 cami için ''15 gün içinde yıkım'' emri verdi
Dünya

Hindistan Demiryolları, Yeni Delhi'deki 2 cami için ''15 gün içinde yıkım'' emri verdi

Hindistan Kuzey Demiryolları İdaresi, demir yolu hattı üzerinde bulundukları gerekçesiyle başkent Yeni Delhi'deki iki caminin 15 gün içinde yıkılması emri verdi.

AA23 Temmuz 2023 Pazar 20:22 - Güncelleme:
Hindistan Demiryolları, Yeni Delhi'deki 2 cami için ''15 gün içinde yıkım'' emri verdi
ABONE OL

India Today'in haberine göre, İdareden yapılan açıklamada, Bengali Market Camisi ve Babar Şah Takiye Camisi'nin "tren yolu hattı üzerine yasa dışı inşa edildiği" belirtildi.

Açıklamada, söz konusu camilerin 15 gün içinde yıkılması gerektiği, aksi halde cami yönetimlerinin "ağır sonuçlarla" karşılaşacağı belirtildi.

Babar Şah Takiye Camisi'nin Sekreteri Abdul Gaffar, yaptığı açıklamada, caminin yaklaşık 400 yıllık olduğunu belirtti.

Mescid Komitesi de her iki caminin de yüzlerce yıllık olduğuna işaret ederek, Demiryolu İdaresinin iddialarını reddetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.