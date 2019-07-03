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Hindistan, eylül ayında Fransız Rafale avcı uçağı alacak

Fransa menşeli Rafale avcı uçağının ilki, bu yıl eylül ayında Fransa'da yapılması planlanan bir törenle Hindistan Hava Kuvvetlerine (IAF) teslim edilecek.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Hindistan, ilk uçuşunu 1991 yılında yapan ve Fransa'nın, Avrupa ortak avcı uçağı programından kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığı gerekçesiyle ayrılıp ürettiği Rafale avcı uçağının ilkini bu yıl eylül ayında Fransa'da yapılması planlanan bir törenle teslim alacak.
 
Rafale, Fransa'daki Hint pilotlar tarafından test ve kabul sürecinin bir parçası olarak en az bin 500 saat boyunca uçacak. Pilotlara başlangıçta filo ile planlanan görevlerin tamamı için simülatör dersleri verilecek.
 
Fransız hükûmeti ile Hindistan arasında Eylül 2016’da 36 adet Rafale savaş uçağı satın alımı için imzalanan anlaşma kapsamında ilk uçak eylül ayında teslim edecek.
 
DASSAULT RAFALE AVCI UÇAĞI
 
Fransa, Avrupa ortak avcı uçağı programından kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığı gerekçesiyle ayrıldı. Fransa, uçak gemilerine inebilecek ve sadece avcı değil ayrıca bombardıman yapabilecek bir uçak istiyordu. Bunun üzerine Dassault firması Rafale'yi geliştirmeye başladı. Uçak, ilk uçuşunu 1991 yılında yaptı.
 
Çift reaktöre sahip Rafale’ler karadan ve savaş gemisinden havalanabiliyor. Hava savunma, önleme, keşif, kara ve denizde nokta atışları, nükleer bomba taşıma kapasitesi gibi özelliklere sahip Rafale uçağı, ağırlığının 1,5 katı yük taşıyabiliyor. 15,3 metre uzunluğundaki uçağın kanat genişliği 10,9 metre, yüksekliği ise 5,3 metre. Uçağın tek ve iki kişilik versiyonları bulunuyor. Saatte 2 bin 200 kilometre hızda uçabilen Rafale’ler, 400 metrelik bir mesafede havalanabiliyor. Rafale’lerin bir başka özelliği ise Amerikan savaş gemilerinden havalanabilen tek yabancı savaş uçağı olması. Yeni nesil M-88 motoru ile uçan Rafale’ler Fransız hava kuvvetlerinin 2040 yılına kadar kullanacağı savaş uçağı olarak belirlendi.
 
2004 yılında Fransız donanmasında kullanılmaya başlanan Rafale’ler 2006 yılında hava kuvvetleri filosuna katıldı. Fransız ordusunun Afganistan, Libya, Mali, Irak ve Suriye operasyonlarında kullanılan Rafale savaş uçaklarından Haziran 2016 itibariyle 152 adet üretildi.

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