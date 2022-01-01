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Dünya

Hindistan felaketi yaşadı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın Haryana eyaletinde bir maden arama alanındaki heyelanda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

AA1 Ocak 2022 Cumartesi 19:38 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 19:38
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TimesofIndia'nın haberine göre, İçişleri Bakanı Anil Vij, Bhiwani ilçesindeki maden arama alanında heyelan meydana geldiğini açıkladı.

Vij, heyelanda yaşamını yitiren 4 kişinin cesetlerinin toprak altından çıkarıldığını, olayda yaralanan 2 kişinin de hastaneye kaldırıldıklarını ifade etti.

Felaket bölgesinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Vij, 3 madencinin ise kurtarıldığını belirtti.

Yetkililer, en az 12 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği ve ölü sayısının artabileceği bilgisini paylaştı.

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