Hindistan, Fransa'dan 3 bin adet güdümlü tanksavar füzesi alıyor

Hindistan'ın savunma teknoloji alanında üretim yapan devlet kurumu Bharat Dynamics Limited (BDL) tarafından yayımlanan bir raporda, Fransız ortaklığında lisanslı olarak üretilen ikinci nesil Milan 2T güdümlü tanksavar füzelerinden (ATGM) 3 binden fazla satın alınması için görüşülecek.

Rapora göre, Fransız Milan 2T ve Rus üretimi Konkurs ATGM'lerinden geniş bir yelpazeye sahip olan Hindistan ordusu, farklı tiplerde 70 bin ATGM'ye daha ihtiyaç duyuyor.

İki kilometre menzile sahip Milan 2T ATGM, 88 santimetre kalınlığındaki zırhları delebiliyor. Ortalama hızı 130 m/s olan ve MIRA termal kamera ile donatılan sistem, gece atış yapabilme kabiliyetine sahip yarı otomatik bir rokettir.

Hindistan ordusu 2018 yılında Rus Konkurs ATGM alımı için 110 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı.