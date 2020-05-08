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Dünya

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı düştü

Hindistan'ın Pencap eyaletinde, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı düştü. Pilotun fırlatma koltuğu ile atladığı belirtildi.

08 Mayıs 2020 Cuma 09:47 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 09:47
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