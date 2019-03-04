Hindistan ile Rusya 3.3 milyar dolarlık 'Akula denizaltı' anlaşması imzalayacak

Rus basınında yer alan haberlere göre Rusya ve Hindistan, 7 Mart'ta yeni bir Typhoon sınıfı Akula nükleer denizaltı anlaşması imzalayacak.

Rusya'nın 1980'li yıllarda geliştirdiği devasa denizaltılardan olan Akula'nın, Rus tersanelerinde modernize edildikten sonra teslim edilmesi bekeniyor.

Hint Donanması 2023 yılına kadar denizaltıya sahip olmak istiyor, ancak denizaltıların Hindistan'ın ihtiyaçlarını karşılaması için, torpidolar ve kara saldırı füzeleri dahil birçok modernizasyondan geçececek. Söz konusu çalışmalarla denizaltının 2025 yılında hazır olması bekleniyor.

Yaklaşık 3.3 milyar dolar bedelli söz konusu anlaşma, Hindistan ile Rusya arasında Ekim 2018'de imzalanan S-400 hava savunma sistemleri anlaşmasından sonra, iki ülke arasında bu alandaki en büyük anlaşma olacak.

TYPHOON SINIFI AKULA DENİZALTI

Rusça köpek balığı anlamına gelen Akula, nükleer güç ile çalışan balistik füze denizaltı sınıfıdır.

160 kişilik mürettebat kapasiteli denizaltı, çift nükleer reaktörleri sayesinde 400 metreye kadar derinlikte 27 knotta (saatte 50 kilometre) yol alabiliyor.

Hem maliyeti düşürmek hem de nükleer silahların azaltılması antlaşmalarına uyum sağlamak için bu sınıf artık pek tercih edilmiyor.