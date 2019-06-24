31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8126
  • 6,6296
  • 265.256
  • 95.182
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan İsrail'den antitank füzesi almaktan vazgeçti

Hindistan, İsrail'den alacağı 500 milyon dolarlık antitank füzesi siparişini iptal etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindistan'ın, İsrail'e sipariş verdiği 500 milyon dolarlık antitank füze sistemlerini almaktan vazgeçtiği bildirildi.
 
Indian Express gazetesinin devlet yetkililerine dayandırdığı haberde, Hindistan'ın İsrail'den almayı planladığı 500 milyon dolarlık taşınabilir güdümlü antitank füzesi siparişinden vazgeçtiği belirtildi.
 
Haberde, iptal kararının, yerli savunma şirketi Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütünün (DRDO) füzelerin ülke içinde çok daha ucuza imal edilebileceği hususunda Hindistan hükümetini ikna etmesi sonrası verildiği bildirildi.
 
Şirketin, silahların testini eylül ayında başarılı şekilde gerçekleştirdiği ve siparişleri iki sene içinde Hint ordusuna teslim etmeyi hedeflediği kaydedildi.
 
Yetkililer, şirketin füzeleri geliştirme çabalarının hızlı şekilde sürdüğünü vurguladı.
 
Haberde, ordu yetkililerinin DRDO'nun iki sene içinde teslimatı yapma konusunda çekinceleri olduğunu ancak Hindistan Savunma Bakanlığının yurt dışından almak yerine yerli şirketlerle çalışmayı tercih ettiği bilgisine yer verildi.
 
Hindistan, 2014 yılında İsrailli savunma şirketi Rafael ile 321 roket fırlatıcısı ve 8 bin 356 roket almak için anlaşma imzalamış ancak anlaşma Aralık 2017'de Hint yönetimince iptal edilmişti.
 
Buna karşın, anlaşma, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 2018 yılı ocak ayında Hindistan'a yaptığı ziyaret sonrası tekrar yürürlüğe konmuştu.

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ruslar Sosna'yı kullanmaya karar verdi

Ruslar Sosna'yı kullanmaya karar verdi

DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı

DEAŞ'ın sözde emiri yakalandı

"İsrail ile İran'ı Suriye'de krizi derinleştiriyor"

'İsrail ile İran'ı Suriye'de krizi derinleştiriyor'

Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

Hindistan İsrail'den antitank füzesi almaktan vazgeçti

Hindistan İsrail'den antitank füzesi almaktan vazgeçti

Macron'dan Trump'a çağrı: Avrupa'ya karşı duruşun netleşmeli

Macron'dan Trump'a çağrı: Avrupa'ya karşı duruşun netleşmeli

MEB'den öğretmenlere müjde! 20 bin atama Ağustos’ta

MEB'den öğretmenlere müjde! 20 bin atama Ağustos’ta

Fıstık ağaçları ve saman balyaları alevler içinde kaldı

Fıstık ağaçları ve saman balyaları alevler içinde kaldı
 

POPÜLER HABERLER

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Gümüşhane'de görüldü! Türkiye'de 4 türden biri...

Gümüşhane'de görüldü! Türkiye'de 4 türden biri...

Gerilim had safhada: Yine vururuz

Gerilim had safhada: Yine vururuz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA