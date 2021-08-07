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Dünya

Hindistan, Johnson&Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı

Hindistan, ABD ilaç devi Johnson&Johnson şirketinin ürettiği tek dozluk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanımını onayladı.

AA7 Ağustos 2021 Cumartesi 22:26 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 22:27
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Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, yaptığı açıklamada, Hindistan'ın aşı seçeneklerini genişleterek, Johnson&Johnson şirketinin ürettiği tek dozluk Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladığını bildirdi.

Şimdiye kadar 5 Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdiklerini belirten Mandaviya, söz konusu aşının ülkenin salgına karşı toplu mücadelesini daha da artıracağını ifade etti.

Johnson&Johnson şirketinin ürettiği Kovid-19 aşısı kanda pıhtılaşmaya neden olduğu yönündeki raporların ardından eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Söz konusu aşının kullanımı nisanda ABD'de de durdurulmuş ancak kısa süre sonra yetkililerce acil kullanımına tekrar izin verilmişti.

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