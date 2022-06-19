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Dünya

Hindistan, Kabil'deki bombalı saldırı sonrası Sih ve Hindulara e-vize verecek

Hindistan İçişleri Bakanlığı, Afganistan'daki 100'den fazla Sih ve Hindu'ya öncelikli olarak e-vize verecek.

AA19 Haziran 2022 Pazar 13:01 - Güncelleme:
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ANI News'in haberine göre, Bakanlık, Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Hindu ve Sih tapınağına düzenlenen bombalı ve silahlı saldırının ardından 100'den fazla Sih ve Hindu'ya öncelikli olarak e-vize verme kararı aldı. Söz konusu saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Nafi Takur, saldırı sonucu tapınağın bir bölümünün yandığı bilgisini paylaşmıştı.

- AFGANİSTAN'DAKİ HİNDU VE SİHLER

Afganistan'da yaşayan Hindu ve Sihlerin tarihi bin yıllık geçmişe dayanıyor. Topluluk mensupları genellikle ticaret ve tıp bilimiyle uğraşıyor.

Afganistan'daki Sih ve Hindu nüfusu 1940'larda 250 bine kadar çıkmıştı. Sovyet işgali sırasında 1979 yılında ve takip eden iç savaşlar nedeniyle nüfus büyük ölçüde azaldı. Çoğu Pakistan veya Hindistan'a göç ederken, bazıları da Kuzey Amerika ve Avrupa'ya yerleşti.

Taliban, iktidarda olduğu 1996-2001 döneminde, Sihler ve Hinduları kimlik tespiti için sarı kol bantları takmaya ve evlerinin üzerine sarı bayraklar asmaya zorlamıştı.

Taliban, bu azınlığı İslam şeriatına göre "zimmet ehli" sayıp Afganistan'da yaşamalarına ve kendi dinlerine göre ibadet etmelerine müsaade etmişti.

Afgan Sihlerinin ve Hindularının çoğu, Afgan geleneklerini benimseyerek yerel kültüre ayak uydurdu. Peştuca veya Darice konuşmayı bilen azınlığın, kendi aralarında ise Pencabi dili yaygın.

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