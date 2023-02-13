Hindistan kalkan uçak Türkiye'ye doğru yola çıktı

Sunel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hindistan halkının acil yardım malzemelerinden oluşan yeni bir kargo, Türkiye yolunda." ifadelerini kullandı.

Yardımların günlük olarak Türk Hava Yolları (THY) tarafından deprem bölgelerine gönderdiğini aktaran Sunel, Hindistan halkına yardımseverliklerinden ötürü teşekkür etti.

Sunel, "Depremden kurtulan yüz binler için, her çadır, her battaniye veya uyku tulumunun önemi büyük." dedi.

Hint vatandaşları depremzedelere gönderilmek üzere battaniye, giysi ve ilaç gibi ihtiyaçlardan oluşan yardımlarda bulunmayı sürdürüyor. Yardım getiren Hint Pragya Srivastava, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin yardıma ihtiyacı olduğunu belirterek, "Felaketler sınır tanımadığı gibi insanların kalplerinin de sınırı olmamalı." diye konuştu.

Hindistan hükümeti, depremin ilk gününden bu yana depremden etkilenen bölgelere acil yardım malzemeleri içeren 7 uçak gönderdi.

- NEPAL'DEN İLK YARDIM KARGOSU YOLA ÇIKTI.

Öte yandan Nepal Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremden etkilenenlere yardım amacıyla, ilaç, tıbbi malzeme, kışlık giyecek ve temel ihtiyaçlardan oluşan 22 tonluk kargonun Türk Hava Yolları ile Türkiye'ye gönderildiği duyuruldu.

Yeni Delhi Büyükelçisi Sunel de sosyal medya hesabından Nepal halkına teşekkür ederek, "Nepal halkının yardımlarını taşıyan bir kargo, bugün Katmandu'dan havalandı." paylaşımında bulundu.