29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7012
  • 6,2574
  • 274.827
  • 103226
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan: Kendi helikopterimizi düşürdük

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde 27 Şubat'ta düşen Hindistan'a ait helikopterin, Hint Hava Kuvvetleri tarafından yanlışlıkla vurulduğu açıklandı. Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Bhadauria, bunun 'büyük bir hata' olduğunu söyledi.

  • AA
  • 9
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Rakesh Singh Bhadauria, Cammu Keşmir'de 27 Şubat'ta düşen Hindistan'a ait MI-17 tipi askeri helikopterin, bir Hint füzesiyle yanlışlıkla düşürüldüğünü ve bunun "büyük bir hata" olduğunu belirtti.

Bhadauria, hava kuvvetlerinin olayla ilgili soruşturmayı tamamladığını, helikopterin Hint Hava Kuvvetlerine ait bir füzeyle vurulduğunun belirlendiğini ve iki subaya verilecek cezayla ilgili işlem başlatıldığını ifade etti.

Rakesh Singh Bhadauria, "Bunun büyük bir hata olduğunu kabul ediyoruz ve bu tür hataların gelecekte tekerrür etmemesi için gerekli adımlar atılıyor." dedi.

Yetkililer, Budgam bölgesinde meydana gelen olayda 6 hava kuvvetleri mensubu ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

NDTV haber kanalı, Pakistan'ın, helikopterin düşmesiyle bağlantısı olmadığını savunduğunu duyurmuştu.

Hint yetkililer, ilk etapta helikopterin düşme nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Yerel basında 27 Şubat'ta Cammu Keşmir'de MI-17 tipi helikopterin, karadan havaya füzeyle vurulduğu haberleri çıkmıştı.

- HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ
 

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurmuştu.

- PAKİSTAN, GÖZALTINA ALDIĞI HİNT PİLOTU SERBEST BIRAKMIŞTI
 

Hint pilot Abhinandan Varthaman'ın uçağı, 27 Şubat sabahı girdiği Pakistan hava sahasında diğer Hint jetiyle birlikte Pakistan jetleri tarafından vurulmuş, Varthaman'ın uçağı Pakistan sınırları içine düşmüştü.

Varthaman uçağından kendisini fırlatmış, paraşütle indiği yerde Pakistanlı askerler tarafından gözaltına alınmıştı. Pakistanlı yetkililer, 1 Mart'ta, gözaltındaki Hint pilot Varthaman'ı, Hint yetkililere teslim etmişti.

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kulağında görünce hastaneye koştular! Genç kız kabusu yaşadı

Kulağında görünce hastaneye koştular! Genç kız kabusu yaşadı

İflasını açıklamıştı, Türk iş adamı talip oldu

İflasını açıklamıştı, Türk iş adamı talip oldu

Üniversite hastanelerine ek ödeme

Üniversite hastanelerine ek ödeme

Adnan Polat'tan olay sözler: Ali Koç'u kim dolduruyorsa!

Adnan Polat'tan olay sözler: Ali Koç'u kim dolduruyorsa!

Resmen duyurdular: Suriyeli muhalifler birleşme kararı aldı

Resmen duyurdular: Suriyeli muhalifler birleşme kararı aldı

Rumlara sert çıkış: Asla kabul etmeyeceğiz

Rumlara sert çıkış: Asla kabul etmeyeceğiz

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

İETT’de bir kriz daha: Vatandaş çileden çıktı!

İETT’de bir kriz daha: Vatandaş çileden çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

Vicdansız sürücü dehşet saçtı! Bebeğiyle bekleyen babaya çarptı ve...

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA