Hindistan kentsel planlama için uzaya uydu fırlattı

Uydu, haritacılık ve kentsel planlama gibi alanlarda kullanılacak. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından uzaya gönderilen araçlar, ülkenin Sriharikote adasında bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi’nden yerel saate göre 09:28’de fırlatıldı. Araçlar, Hindistan yapımı dört kademeli bir fırlatma roketi olan PSLV tarafından fırlatılırken, PSLV’nin bu fıtlatmayla birlikte 49. kalkışını yaptığı belirtildi. Çeşitli görüntüleme cihazlarıyla donatılan ‘The Cartosat-3’ isimli uydu, haritacılık ve iklim haritalandırmasının yanı sıra askeri amaçlarla da kullanılabilecek bir kapasiteye sahip.