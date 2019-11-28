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Hindistan kentsel planlama için uzaya uydu fırlattı

Hindistan, uzay programı kapsamında yeni bir gözlem uydusunu 13 küçük sondayla birlikte uzaya fırlattı.

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Uydu, haritacılık ve kentsel planlama gibi alanlarda kullanılacak. Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından uzaya gönderilen araçlar, ülkenin Sriharikote adasında bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi’nden yerel saate göre 09:28’de fırlatıldı. Araçlar, Hindistan yapımı dört kademeli bir fırlatma roketi olan PSLV tarafından fırlatılırken, PSLV’nin bu fıtlatmayla birlikte 49. kalkışını yaptığı belirtildi. Çeşitli görüntüleme cihazlarıyla donatılan ‘The Cartosat-3’ isimli uydu, haritacılık ve iklim haritalandırmasının yanı sıra askeri amaçlarla da kullanılabilecek bir kapasiteye sahip. 

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