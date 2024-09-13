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Dünya

Hindistan kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi

Hindistan'ın 2 kere kısa menzilli karadan havaya füze denemesi yaptığı bildirildi.

AA13 Eylül 2024 Cuma 18:41 - Güncelleme:
Hindistan kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi
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Hindistan Savunma Bakanlığının X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 12 ve 13 Eylül'deki testlerin, Hindistan donanması ile Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatının işbirliğiyle ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde bulunan test sahasından yapıldığı duyuruldu.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh yaptığı açıklamada, testi başarıyla gerçekleştiren ekibi tebrik ederek, "Modern teknoloji ile donatılmış füze, Hindistan ordusunun teknolojik alandaki ilerlemesine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

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