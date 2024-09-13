Hindistan kısa menzilli füze denemesi gerçekleştirdi

Hindistan Savunma Bakanlığının X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, 12 ve 13 Eylül'deki testlerin, Hindistan donanması ile Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatının işbirliğiyle ülkenin doğusundaki Odisha eyaletinde bulunan test sahasından yapıldığı duyuruldu.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh yaptığı açıklamada, testi başarıyla gerçekleştiren ekibi tebrik ederek, "Modern teknoloji ile donatılmış füze, Hindistan ordusunun teknolojik alandaki ilerlemesine katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.