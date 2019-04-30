Hindistan ordusu Yeti'nin ayak izlerini bulduğunu iddia etti

Hint ordusuna bağlı bir dağcılık ekibi, 9 Nisan 2019'da Himalayalarda'ki Makula Kampı yakınında efsanevi yaratık 'Yeti'ye ait ayak izlerine rastladığını dair iddiasını, Twitter hesabından duyurdu.

Yapılan açıklamada, Hindistan Ordusu Dağcılık Keşif Ekibi'nin 9 Nisan 2019'da, 32x15 inç (81x38 cm) büyüklüğündeki ayak izlerine rastlandığını, izlerin daha önce ilk kez Makula-Barun Milli Parkı'nda görülen ve 'Yeti'ye ait olduğu düşünülen ayak izleri olduğu ileri sürüldü.

Paylaşımda ekip ve söz konusu ayak izlerine ait fotoğrafalara da yer verildi.

Birçok Twitter kullanıcısı ise, ordunun bulgularının ikna edici olmadığını ileri sürerek durumu ciddiye almadı.

YETİ (KOCA AYAK VEYA TİBET KAR ADAMI) NEDİR?

Dünyanın birçok yerindeki halk efsanelerinde dağlık bölgelerde yaşadığına inanılan beyaz kürklü dev insansı yaratıklardan söz edilir. ''Yeti, Koca Ayak ya da Tibet Kar Adamı'' olarak adlandırılan yaratık Abominable Snowman olarak da biliniyor.

Çoğu bilim insanı, yeti'nin efsanevi bir yaratık ve popüler kültürün bir parçası olmadığını düşünüyor. Bilim insanları, 'Yeti'nin genetik olarak Asya'daki ayı türleriyle bağlantılı olduğunu destekleyen araştırmalara ortaya koydu. Ancak bazılarına göre ilgili bir keşif yapılmadan konu hakkında yorum yapılmamalı.