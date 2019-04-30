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Hindistan ordusu: Yeti'nin ayak izlerini bulduk

Hindistan ordusu, resmi twitter hesabından Yeti’nin ayak izlerini bulduğunu açıkladı, bir de fotoğraf yayımladı. Ordu sosyal medyada şüphe ve alayla karşılandı.

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Twitter’da yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan Hindistan ordusu, dağcılık keşif ekibinin Himalayalar’daki Makalu üssü yakınlarında efsanevi yaratık Yeti’ye ait olduğu düşünülen gizemli ayak izlerini ilk kez tespit ettiklerini duyurdu.  İzlerin boyutu da, 81 cm’e 38 cm şeklinde verildi.
 
Ordu, ‘tarif etmesi güç olan’ kar adamının geçmişte sadece Makalu-Barun Ulusal Parkı’nda görüldüğünü de ekledi. Tweete bir de Yeti’ye ait olduğu belirtilen izlerin fotoğrafları da eklendi.
 
​ORDUDAN 'KEŞFE' İNANMAYANLARA: KANITIMIZ VAR
 
Keşfin 9 Nisan’da yapıldığı belirtilirken, ordunun ‘daha önceki raporları kontrol ettikten ve bulguların uyuştuğunu saptadıktan’ sonra kamuya duyurmaya karar verdiği kaydedildi.
 
Duyuru sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kullanıcıların çoğu ‘bulgulara’ inanmazken, Hindistan ordusu elinde kanıt olduğunu ve bu kanıtın konunun uzmanlarına teslim edildiğini söyledi.
 
Kullanıcıların bir kısmı da orduyu tiye aldı.
 
Bir kullanıcı, “Ordunun böyle aptalca efsaneleri gerçekmiş gibi yayması cidden hayal kırıklığına uğrattı. Sizden daha iyisini beklerdim çocuklar” derken, bir diğeri de “Ben şakayı atlıyorum galiba” yorumunu yaptı. Brookings Enstitü'nün araştırmacısı Dhruva Jaishankar da kuşkucularla dalga geçerek, "(Yeti'nin) tek ayaklı olduğunu söyleyen şüpheciler için az bilinen bir gerçek: Yetiler podyumda yürümeyi tercih ediyor" dedi.
 
​Bazı kullanıcılar da kendi ayak izlerini ya da maymun kostümlü insanların fotoğraflarını paylaşarak, “Biz de Yeti’yi bulduk”dedi.
 
​HALKIN ÖNEMLİ BİR KISMI İNANIYOR
 
Bilim insanları, Yeti’nin var olduğuna dair bir iz olmadığını belirtse de özellikle Himalayalar bölgesinde yaşayan halkın önemli bir kısmı var olduğunu düşünüyor. Kocaayak olarak da adlandırılan Yeti, primat-benzeri büyük bir yaratık olarak tasvir ediliyor.
 
2017 yılında Yeti benzeri canlılara ait olduğu iddia edilen 24 numuneye yapılan DNA analizleri, bu efsanenin kökenine ışık tuttu. Araştırmacılar, bugüne kadar bulunan kemik, diş, deri, saç ve dışkı örneklerinden sekizinin Asya siyah ayısı, Himalaya kahverengi ayısı veya Tibet kahverengi ayısına ait olduğunu saptadı. Örneklerden birisi ise bir köpeğe aitti.
 
(Sputnik)

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