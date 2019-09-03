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Hindistan, Pakistan sınırına Apacahe helikopterleri konuşlandırdı

Hindistan Hava Kuvvetleri, çatışmalara sahne olan Pakistan sınırının yakınına sekiz Amerikan Apache taarruz helikopteri yerleştirdi.

  • star.com.tr
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Nükleer güce sahip komşular Hindistan ile Pakistan arasında Keşmir meselesiyle derinleşen kriz, dünyanın gözünü bölgeye çevirdi. İki taraf da tehdit ve restleşmelerin yanı sıra, sınıra asker ve teçhizat yığıyor.
 
Son olarak Hindistan Hava Kuvvetlerinden (IAF) yapılan açıklamaya göre, Pakistan sınırına 145 km mesafedeki Pathonkot Hava Üssü'ne 8 adet ABD yapımı Apache taarruz helikopteri yerleştirildi. Helikopterler, Pakistan’dan gelebilecek olası saldırılara karşı ilk savunma hattı oluşturuyor.
 
 
 
Hava Kuvvetleri Komutanı Birendra Singh Dhanoa, IAF talep ettiği standartlara uygun olarak batı sınır bölgesinde önemli rol alan Mi-35 filosunun, Apache helikopterleriyle değiştirildiğini açıkladı.
 
Dhanoa, ''Apache helikopteri, ateş etme ve tank karşıtı güdümlü füzeler, havadan havaya füzeler ve diğer at-unut mühimmatların yanı sıra, ağ merkezli bir hava savaşında helikoptere çok yönlülük sağlamak için modern EW yeteneklerine sahip.'' dedi.
 
Hindistan, 28 Eylül 2015 tarihinde ABD firması Boeing ile 22 Apache saldırı helikopterinin alımı için 1.15 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında ilk teslimat tarihi Temmuz 2019 ile Eylül 2019 arası olarak belirlendi.
 
ABD geçtiğimiz yıl listede 6 Apache helikopterin de bulunduğu Hindistan'a 930 milyon dolarlık silah anlaşmasına onayladı. Hindistan'ın ek 6 helikopteri Çin sınırındaki dağlık Himalaya bölgesine göndereceği belirtiliyor.
 
Amerikan yapımı helikopterler, iki adet yüksek performanslı turbo motorla saatte maksimum 284 kilometre seyir hıza ulaşıyor. Önemli bir ateş gücü olmasını sağlayan 16 adet Hellfire füzesi taşıyabiliyor.
 

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