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Hindistan, Pakistan sınırında PINAKA test etti

Hindistan, yerli imkanlarla geliştirdiği PINAKA çok namlulu roketatarın güdümlü roket testlerini Pakistan sınırına yakın bir bölgede test ettiğini açıkladı.

  • star.com.tr
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Hindistan, son dönemde Pakistan ile yaşadığı gerilimin yankıları sürerken, yerli imkanlarla geliştirdiği çok namlulu roketatarı PINAKA'nın güdümlü roket atışını Pakistan sınırına yakın Pokhran bölgesinde test etti.
 
Hindistan hükümeti tarafından finanse edilen Savunma Araştırma ve Geliştirme Teşkilatı, testlerin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.
 
Yeni geliştirilen silahın, 44 saniye içinde 12 roket atışı yapabildiği, 20-90 kilometre aralığındaki hedefleri vurma kabiliyetine sahip olduğu belirtildi. Hindistan medyasında yer alan haberlere göre silah, en gelişmiş navigasyon ve kontrol sistemlerine sahip bir teknoloji harikası.
 
Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pokhran'da testleri gerçekleştirilen silah sistemi, amaçlanan hedefleri yüksek hassasiyet ve istenilen doğrulukla vurdu. Telemetri ile tüm mezil boyunca izlenen atışlar sonucunda, hedeflenen görevi yerine getirdi.
 
PINAKA
 
PINAKA roketleri katı yakıt kullanan bir motorla çalışıyor ve üç savaş başlığı ile donatılabiliyor. Uçuş stabilizasyonu roketin arkasına doğru altı kıskaçlı yan katlanır kanatçıkla sağlanıyor.
 
Hindistan'ın PINAKA roketi yavaş yavaş ordunun kullandığı Rus Smerç'lerinin yerini alacak. Hint Ordusu, 2026'ya kadar, 12 PINAKA füzesi de dahil olmak üzere 22 PINAKA alayına sahip olmayı hedefliyor.
 
Her alay, Tatra kamyonlarına monte edilmiş altı adet PINAKA bataryası ile donatılıcak. 
 
Hint Ordusunun piyade ve tankçı birliklerinin hizmetinde 62 Smerç bataryası bulunuyor.

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