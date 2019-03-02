Hindistan, Pakistan tarafından alıkonulan pilotun Pakistan’ı öven sözlerini baskı altında söylediğini ileri sürdü

Hindistan Medyası, Hindistan Hava Kuvvetlerine dayandırdığı haberlerinde Pakistan’tan tarından yayınlanan ve alıkoydukları Hintli pilot Abhinandan Varthaman‘ın Pakistan’ı övdüğü ve Hint medyasını ‘savaş histerisi’ içeren yayın yaptığı için eleştirdiği videoların baskı altında çekildiğini öne sürdü.

PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI: BİZ 'BARIŞ İSTİYORUZ' MESAJINI İLETMEK İSTEDİK

Öte yandan iki ülke arasında yaşanan kriz üzerine BBC Urdu’ya röportaj veren Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mehmood Qureshiy Pakistan üzerinde Hintli pilotu serbest bırakmaları için hiçbir baskı ve zorlamanın olmadığını belirterek, “ Onlara ‘sizin kederinizi arttırmak istemiyoruz, vatandaşlarınızın acı çekmesini istemiyoruz, biz barış istiyoruz’ mesajını iletmek istedik” dedi.