Hindistan: Pakistan'ı İsrail yapımı füzelerle vurduk
Hindistan üst düzey yetkilisi Pakistan'a gerçekleştirdikleri hava saldırısında İsrail yapımı Spice 2000 füzesi kullandıklarını açıkladı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Russia Today haber sitesinin Hindistan merkezli yayım yapan The Print sitesine dayandırdığı haberine göre adını açıklamak istemeyen üst düzey Hindistanlı yetkili, Pakistan'ı İsrail yapımı füzelerle vurduklarını açıkladı.
Mirage 2000 savaş uçaklarının kullanıldığı saldırıda İsrail yapımı Spice 2000 füzelerinin kullanıldığını belirten yetkili asıl planın Pakistan hava sahasına girmeden 100 km menzile sahip füzelerin kullanılması olduğunu açıkladı.
Ancak bölgedeki sert rüzgarların füzelerin kullanımına müsade etmediğini belirten yetkili Pakistan hava sahasına girmek zorunda kaldıklarını belirtti.
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