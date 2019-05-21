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Hindistan, radar keşif uydusunu gönderecek: Canlı yayın

Hindistan, 9 Temmuz'da ikinci ay görevi olacak olan Chandrayaan-2'nin hazırlıklarına devam ederken bir taraftan da keşif uydularını gönderiyor. Bunlardan biri olan RISAT-2B uydusu bu gece fırlatılacak. Fırlatma işlemini canlı olarak buradan takip edebilirsiniz.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) bu gece (22 Mayıs) Türkiye saati ile 03:50'de Satish Dhawan uzay merkezinden Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) roketi ile RISAT-2B radar keşif uydusunu yörüngesine gönderecek.
 
RISAT (Radar Görüntüleme Uydusu), ISRO tarafından geliştirilmiş bir uydu sistemidir. RİSAT 2, Hint radar görüntüleme keşif uydu sisteminin ilk fırlatılan uydusu olacak.
 
ISRO 2019 yılı içerisinde sistemin, RİSAT 2BR1 ve RİSAT 2BR2 uydularını da fırlatmayı planlıyor.
 
Sistem, sentetik açıklıklı radarlar (SAR) kullanarak tüm hava koşullarında gözetim yapmayı sağlar. 615 kilogram ağırlığında olan uydu, X-bant SAR (Sentetik Uygulama Radarı) özelliğine sahiptir. Uydunun ömrü 5 yıl olarak belirlenmiş olup,  555 km yörüngesel yükseklikte görev yapacak.
 
HİNDİSTAN'IN EN BAŞARILI ROKETİ
 
PSLV, Hindistan'ın üçüncü nesil fırlatma aracıdır. Sıvı yakıt kullanan ilk Hint fırlatma aracıdır. Ekim 1994’deki ilk başarılı fırlatma işleminden sonra, PSLV, Haziran 2017’ye kadar birbirini takip eden 39 başarılı fırlatma görevini yerine getirerek Hindistan’ın güvenilir ve çok yönlü fırlatma aracı oldu.
 
PSLV ayrıca, 2008'de Chandrayaan-1 ve 2013'te Mars Orbiter Uzay Gemisi olmak üzere iki uzay aracını başarıyla fırlattı.  Chandrayaan-1 Ay'a, Mars Orbiter ise başarıyla Mars'a gitti.
 
FIRLATMAYI 03:30 İTİBARIYLA BURADAN CANLI İZLEYEBİLİRSİNİZ
 
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