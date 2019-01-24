Hindistan tüm deniz gücünü 'eşi görülmemiş' tatbikat için harekete geçirdi

Hindistan, 2008'deki Mumbai saldırısı sonrası deniz kuvvetlerine kazandırdığı yetenekleri test etmek için en büyük kıyı savunma tatbikatı ''Sea Vigil (Deniz Gece Nöbeti)'' ile gerçekleştirdi.

Yetkililer tatbikatın ölçeği, coğrafi kapsamı, paydaş sayısı, katılan birim sayısı ve hedefi açısından eşi görülmemiş bir tatbikat olduğunu açıkladı. Tatbikata tüm bakanlıkların ilgili kurumlarının yanı sıra 9 kıyı devleti, balıkçılık toplulukları ve iki milyon kilometrelik alandaki Özel Ekonomik Bölge savunucuları destek sağladı.

Oluşturulmaya çalışılan çok katmanlı güvenlik hattının dış tehlikelere karşı korunması faaliyetleri yaklaşık 36 sürdü. Tatbikata devriye botları, kıyı polisi ve donanmadan 35 uçak ile 139 gemi iştirak etti.

Hindistan tatbikatla 2008 yılındaki Mumbai saldırılarından bugüne, kıyı savunmasına yönelik geliştirdiği yetenkeleri test etmiş oldu.

26/11 Mumbai saldırısı

23 Kasım 20078 yılında bir balıkçı teknesini kaçıran Leşker-i Tayyibe örgütü üyeleri Bomboy sahil şeridine yaklaştı. Ardından el koydukları 3 şişme sürat botu ile gruplara ayrılan teröristler, karanlıktan faydalanarak sahil şeridinin farklı noktalarından karaya çıktı. Ağır silahlı saldırganlar, kritik noktalara saldırı düzenledi. Onlarca sivili rehin aldı.

Güvenlik güçlerini ve NSG Komandoları'nın girdiği 3 gün süren çatışmalar, Tac Mahal Palace Otel'de sona erdi.

Tarihe 26/11 Mumbai saldırısı olarak geçen olayda 160 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.