21 Haziran 2020 Pazar 14:19 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 14:22

Geçen hafta Galvan Vadisi'nde Çin ve Hindistan arasındaki tartışmalı sınır bölgesinde devriye gezen iki ülke askerleri askerleri arasında çıkan çatışmada, Yeni Delhi 20 askerinin öldüğünü ve 76 askerinin de yaralandığını açıklamıştı.

Pekin yönetimi ise ölü ve yaralı sayısı açıklamamıştı.

Euronews'te yer alan habere göre, Eski bir general olan Yol ve Ulaştırma Bakanı V.K. Singh bir televizyona verdiği röportajda "Eğer bizim tarafımızda 20 şehidimiz varsa onların tarafında en az iki katı ölü var demektir," ifadelerini kullandı.

Singh yorumunu destekleyen herhangi bir delil sunmadı. Singh Çin'in 1962'deki çatışmalar da dahil olmak üzere tarih boyunca savaş kayıplarını açıklamadığını vurguladı.

Çin devletinin kontrolündeki Global Times gazetesi hafta içerisinde Çin tarafında da ölüler olduğunu yazmış fakat detay vermemişti.

Taraflar gerilimi artırmak yerine şimdilik bekleme durumuna geçmiş olsa da nükleer silahlara sahip iki ülke diğerini sınırı ihlal etmekle suçlamayı sürdürüyor.