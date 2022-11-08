Hindistan ve Fransa donanmaları ortak devriye yapacak

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Hint ve Fransız donanmaları, 9-11 Kasım'da Mozambik Kanalı, Morityus ve Hint Okyanusu'nun güneybatısında ortak devriye gezecek ve haritalandırma yapacak.

İki ülke, bu yıl aynı bölgede ikinci kez devriye gezecek.

Bu arada, ay sonunda Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu'nun Hindistan'ı ziyaret edeceği belirtildi.

Lecornu'nun Hint mevkidaşı Rajnath Singh ve diğer hükümet yetkilileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Hindistan ve Fransa'nın savunma alanında birçok iş birliği mevcut.