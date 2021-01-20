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Dünya

Hindistan ve Fransa'dan ortak tatbikat

Hindistan, Fransa ile 5 gün sürecek ortak askeri hava tatbikatına başlayacak.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 08:45 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 08:45
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Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hindistan Hava Kuvvetleri ve Fransa Hava Kuvvetleri ile Uzay Kuvvetleri tarafından ortaklaşa düzenlenecek "Ex Desert Knight-21" tatbikatı, 20-24 Ocak tarihlerinde Hindistan’ın Racastan Eyaleti’ndeki Codpur Hava Üssü’nde gerçekleştirilecek.

Fransa, ortak tatbikata Rafale savaş uçakları, "Airbus A-330 MRTT" tipi çok amaçlı nakliye ve tanker uçağı, "A-400M" tipi taktik nakliye uçağı ile katılırken, Hindistan Mirage 2000, Su-30 MKI, Rafale savaş uçakları ve "IL-78" tipi yakıt ikmal uçağı ile katılacak.

İki ülke, savunma iş birliğinin parçası olarak en son 2019 yılında Fransa’nın Monte de Marsan Hava Üssü’nde "Garuda" adlı ortak hava tatbikatı düzenlemişti.

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