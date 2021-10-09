Hindistan ve Japonya, bölgedeki statükonun ''güç kullanılarak tek taraflı değiştirilmesine'' karşı

AA 9 Ekim 2021 Cumartesi 07:10 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 07:11

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüşen Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ikili ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki mevkidaş, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya iş birliğindeki Quad ittifakının önemini vurguladı.

25 dakika süren görüşmede Modi ve Kişida, bölgede "güç kullanılarak statükonun tek taraflı değiştirilmesine ve ekonomik baskılara" karşı çıkacaklarını belirtti.

Kuzey Kore'nin füze denemelerini barışa ve güvenliğe tehdit olarak niteleyen Kişida, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşları konusunda Hindistan'ın desteğini istedi.

"İlişkilerin özel stratejik ve küresel ortaklığın yeni bir seviyeye çıkarılmasında" mutabakata varılan görüşmede, Kişida'nın uygun bir zamanda Hindistan'ı ziyareti konusunda anlaşıldı.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının gelecek yıl 70. yıl dönümünün önemine dikkati çeken ikili, personel değişimi ve ulusal güvenlik dahil birçok alanda iş birliği yapılmasında görüş birliğine vardı.

