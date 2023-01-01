Hindistan ve Pakistan, nükleer tesis ve mahkum listelerini birbirleriyle paylaştı

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin, "Nükleer Tesislere Yönelik Saldırıların Yasaklanması Antlaşması" kapsamında nükleer tesislerin listesini birbirleriyle paylaştığı aktarıldı.

İki ülkenin her yıl 1 Ocak'ta nükleer tesislerin bilgilerini bildirdiği kaydedilen açıklamada, "Bu, ilki 1 Ocak 1992'de gerçekleşen liste değişiminin otuz ikincisi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca Hindistan, 339 Pakistanlı sivil mahkum ve 95 Pakistanlı balıkçının listelerini komşu ülkeye teslim etti.

Pakistan ise Hint ya da Hint olduğu değerlendirilen 51 sivil mahkum ve gözaltındaki 654 balıkçının listesini paylaştı.

Listeler, Yeni Delhi ve İslamabad'da eş zamanlı olarak diplomatik kanallarda yayınlandı.

Öte yandan açıklamada Hindistan'ın, Hint balıkçılar ve cezalarını tamamlayan sivil mahkumların serbest bırakılması ve ülkelerine geri gönderilmesi konusunda Pakistan'ı daha hızlı davranmaya çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Pakistan'dan, Hint olduğuna inanılan ve Pakistan'da gözaltında bulunan 30 balıkçı ve 22 sivil mahkuma acil konsolosluk erişimi sağlanması istendiği" kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Pakistan'dan henüz vatandaşlık onayı gelmediği için ülkelerine dönemeyen 71 Pakistanlı mahkumun vatandaşlık statüsü doğrulama sürecinin hızlandırılması için de İslamabad'a çağrıda bulunulduğu ifade edildi.