Hindistan ve Rusya arasında S-400 görüşmesi





Çin'in Çingdao kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Savunma Bakanları Toplantısı marjında Singh ve Belousov bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülkenin S-400 sistemlerinin tedariki, Su-30 MKI uçaklarının modernleştirilmesi ve kritik askeri donanımın hızlı bir şekilde satın alınması konusu gündeme geldi.

Güncel jeopolitik durumlar, sınır ötesi terörizm ve Hindistan-Rusya savunma işbirliği gibi bir dizi konunun gündeme geldiği görüşmede Belousov, Hindistan ve Rusya arasındaki ilişkinin önemine vurgu yaptı.

