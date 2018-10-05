Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Hindistan ve Rusya arasında S-400 anlaşması resmi olarak imzalandı

Hindistan ve Rusya arasında, Hindistan'a 5.4 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşma resmi olarak imzalandı.

  • star.com.tr & AA
  • 7
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hindistan ve Rusya arasında, Hindistan'a 5.4 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşma, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de resmi olarak imzalandı.
 
5 adet S-400 hava savunma sisteminin Hindistan'a teslimatı 2020 yılının Ekim ayında başlayacak.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 günlük resmi ziyaret için Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunuyor.
 
ABD, Hindistan'ı yaptırımla tehdit etmişti
 
ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almayı planlayan Hindistan'a, anlaşmanın hayata geçmesi halinde yaptırım uygulayacağı uyarısında bulunmuştu.
 
ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "The Hindu" adlı haber sitesine bir açıklama yapmış, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde, ''ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'' (CAATSA) çerçevesinde İran, Kuzey Kore ve Rusya ile "önemli alışveriş" yapan herhangi bir ülkeye uygulanacak yaptırımlardan muaf tutulmayacağını söylemişti.
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MİT ve polisten ortak terör operasyonu

MİT ve polisten ortak terör operasyonu

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

NASA dünyayı korkuttu! En düşük sıcaklık geliyor

Instagram'da 'name tag' dönemi

Instagram'da 'name tag' dönemi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA