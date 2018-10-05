Hindistan ve Rusya arasında S-400 anlaşması resmi olarak imzalandı
Hindistan ve Rusya arasında, Hindistan'a 5.4 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşma resmi olarak imzalandı.
- star.com.tr & AA
Hindistan ve Rusya arasında, Hindistan'a 5.4 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşma, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de resmi olarak imzalandı.
5 adet S-400 hava savunma sisteminin Hindistan'a teslimatı 2020 yılının Ekim ayında başlayacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 günlük resmi ziyaret için Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunuyor.
ABD, Hindistan'ı yaptırımla tehdit etmişti
ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almayı planlayan Hindistan'a, anlaşmanın hayata geçmesi halinde yaptırım uygulayacağı uyarısında bulunmuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "The Hindu" adlı haber sitesine bir açıklama yapmış, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde, ''ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'' (CAATSA) çerçevesinde İran, Kuzey Kore ve Rusya ile "önemli alışveriş" yapan herhangi bir ülkeye uygulanacak yaptırımlardan muaf tutulmayacağını söylemişti.
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