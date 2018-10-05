Hindistan ve Rusya arasında S-400 anlaşması resmi olarak imzalandı

Hindistan ve Rusya arasında, Hindistan'a 5.4 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşma, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de resmi olarak imzalandı.

5 adet S-400 hava savunma sisteminin Hindistan'a teslimatı 2020 yılının Ekim ayında başlayacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 günlük resmi ziyaret için Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bulunuyor.

ABD, Hindistan'ı yaptırımla tehdit etmişti