Hindistan, yeni obüsü için topçu mühimmatı satın alacak

Hindistan ordusu, üç yıl önce ABD'den satın aldığı yeni M-777 obüsü ile uyumlu uzun menzilli topçu mühimmatı satın almak istediğini ilan etti.

Hindistan hükûmetinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Hint ordusu, acil alım prosedürleri kapsamında Amerikalılardan Excalibur topçu mühimmatı almayı planlıyor." denildi.

EXCALİBUR TOPÇU MÜHİMMATI

Raytheon Missile Systems ve Bofors Defence tarafından Excalibur Programı dahilinde geliştirildi. GPS donanımlı 155 milimetrelik top mermisi, 20 kilometre menzilde bulunan hedefleri, 3-4 metreden daha düşük bir noktasal sapma ile vurabiliyor.

Mühimmat, GPS yardımıyla 39 kalibrelik bir topla 40 kilometre, 52 kalibrelik bir topla 50 kilometrenin üzerindeki menzillerde hassas atışlar yapabilmesine olanak tanıyor.