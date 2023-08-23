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Dünya

Hindistan yerli imkanlarla geliştirdiği havadan havaya füzesi Astra'yı test etti

Hindistan, Goa eyaletinde ürettiği havadan havaya füzesi Astra'nın test atışını tamamladı.

AA23 Ağustos 2023 Çarşamba 22:34 - Güncelleme:
Hindistan yerli imkanlarla geliştirdiği havadan havaya füzesi Astra'yı test etti
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Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Astra" adlı yerli üretim füze, yaklaşık 6 bin metre yükseklikteki hava aracından başarılı şekilde fırlatıldı.

Açıklamada, testin tüm hedeflerine ulaşıldığı bildirildi.

Hafif savaş uçağı Tejas'tan fırlatılan havadan havaya füze "Astra"nın son teknoloji ürünü olduğu ve hareket halindeki süpersonik (ses üstü) hava hedeflerini yok etmesi için tasarlandığı kaydedildi.

Testlerin ardından Savunma Bakanı Rajnath Singh, yerli füzenin, "ithal silahlara bağımlılığı azaltacağına" ifade etti.

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