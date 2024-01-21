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Dünya

Afganistan'da uçak düştü

Hindistan'a ait bir yolcu uçağının, Afganistan'ın kuzeydoğusunda düştüğü iddia edildi. Ancak Hindistan Havacılık Bakanlığı, düşen uçağın herhangi bir Hint havayolu firmasına ait olmadığını açıkladı. Rus Havacılık İdaresi de Rusya'ya kayıtlı ve içinde 6 kişi olduğu düşünülen bir uçağın Afganistan üzerinde radardan kaybolduğunu bildirdi.

21 Ocak 2024 Pazar 10:17 - Güncelleme:
Afganistan'da uçak düştü
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Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde bir uçak düştü.

Afgan yerel medyası, uçağın önce Hindistan'a ait bir yolcu uçağı olduğunu yazdı. Ancak daha sonra Hindistan Havacılık Bakanlığı düşen uçağın herhangi bir Hint havayolu firmasına ait olmadığını açıkladı.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Rus Havacılık İdaresi de, Hindistan'dan kalkarak Moskova'ya doğru giden ve içinde 6 kişi olduğu düşünülen, Rusya'ya kayıtlı bir uçağın radardan kaybolduğunu duyurdu.

Radardan kaybolan Rusya'ya kayıtlı uçağın, Fransız yapımı Falcon 10 tipi olduğu belirtiliyor.

Uçakta 6 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

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