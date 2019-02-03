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Hindistan'da trenin raydan çıkması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde bir trenin raydan çıkması sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 29 kişinin yaralandığı bildirildi.

  • AA
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Demir yolu yetkilileri, Yeni Delhi istikametine giden yolcu treninin 9  vagonunun raydan çıktığını kaydetti. Hindistan'ın Patna kentinin 30 kilometre kuzeyinde meydana gelen kazada trende  bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 29 kişinin  yaralandığını dile getirdi.
 
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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