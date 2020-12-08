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Dünya

Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp 300 kişiyi hastanelik eden hastalığın gizemi araştırılıyor

Hindistan'da 1 kişinin öldüğü 300 kişinin de hastaneye kaldırıldığı gizemli salgında hastaların kan örneklerinin birçoğunda yüksek miktarda nikel, kurşun ve ağır metallere rastlandı.

08 Aralık 2020 Salı 14:51 - Güncelleme: 08 Aralık 2020 Salı 14:51
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Hindistan'da bir kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açan gizemli hastalık araştırılıyor.

BBC'nin haberine göre, Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinin Eluru şehrine, gizemli hastalığın nedeninin araştırılması için tıbbi ekip gönderildi.

Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsünün yaptığı ilk tetkiklerde, hastaların kan örneklerinin birçoğunda yüksek miktarda nikel, kurşun ve ağır metallere rastlandı.

Sağlık yetkilileri, "Bu gibi bazı gizemli hastalıkların ne olduğunu sadece laboratuvar analizleri ortaya çıkaracaktır." ifadesini kullandı.

Eyalet Sağlık Bakanı Alla Kani Krishna Srinivas, tüm hastaların Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığını, kan örneklerinde herhangi bir viral enfeksiyona rastlanmadığını belirtti.

Hindistan'da gizemli hastalık nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, 300'den fazla kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Cumartesi günü Eluru şehrinde bir hasta ani bilinç kaybı ve titreme gibi belirtilerle yaşamını yitirmiş, ardından çok sayıda kişi aynı şikayetlerle hastaneye kaldırılmıştı.

Bölgedeki yerel sağlık yetkilileri, hastalığın sinir sistemini etkilediğini fakat kesin sebebinin henüz belirlenemediğini söylemişti.

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