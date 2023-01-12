İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2023 Perşembe / 20 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7816
  • EURO
    20,4182
  • ALTIN
    1146.15
  • BIST100
    4970.71
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Hindistan'da, 20 çocuğun ölümüyle ilişkilendirilen şurubu üreten firmanın lisansı askıya alındı
Dünya

Hindistan'da, 20 çocuğun ölümüyle ilişkilendirilen şurubu üreten firmanın lisansı askıya alındı

Hindistan, Özbekistan'da 20 çocuğun ölümüyle ilişkilendirilen öksürük şurubunun üreticisi Hint Marion Biotech firmasının lisansını askıya aldı.

AA12 Ocak 2023 Perşembe 21:12 - Güncelleme:
Hindistan'da, 20 çocuğun ölümüyle ilişkilendirilen şurubu üreten firmanın lisansı askıya alındı
ABONE OL

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Gıda Güvenliği ve İlaç İdaresi üst düzey yetkililerinden Ajay Kumar Jain, Özbekistan'da 20 çocuğun hayatını kaybetmesine yol açan "Dok-1 Max" öksürük şurubunun üreticisi olan Hindistan'ın Marion Biotech firmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Jain, Marion Biotech'in lisansının askıya alındığını söyledi.

Konuya ilişkin gerekçenin izah edildiği bir tebligatın firmaya ulaştırıldığını kaydeden Jain, henüz herhangi bir yanıt almadıklarını belirtti.

Özbekistan'da Eylül 2022'den yılın sonuna kadar "Dok-1 Max" şurubunu kullanan 20 çocuk vefat etmişti.

Konuya ilişkin açılan soruşturma kapsamında, öksürük şurubuyla ilgili yapılan laboratuvar analizlerinde ilacın bileşiminde zehirli madde olan "etilen glikol" tespit edilmiş ve ülkede ilacın satışı yasaklanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.