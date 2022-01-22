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Dünya

Hindistan'da 20 katlı binada yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan'ın Mumbai kentinde 20 katlı bir binada çıkan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

IHA22 Ocak 2022 Cumartesi 09:53 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 09:53
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Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai'de Bhatia Hastanesi'nin yakınlarında bulunan 20 katlı bir binada sabah erken saatlerde yangın çıktı. Kentin Tardeo bölgesinde bulunan Nana Chowk'taki Kamala binasının 18'inci katında çıkan yangında en az 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Mumbai itfaiyesinin 3'üncü seviye olarak nitelendirdiği yangına müdahale etmek için 13 itfaiye görevlisi ve muhtemel yaralanmalar için de 5 ambulans olay yerine sevk edildi. Yaralılardan 7'sinin Nair Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtilirken, hastaneden yapılan açıklamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise stabil durumda olduğu bildirildi. Yaralanan diğer 15 kişi ise Bhatia Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılar arasındaki bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 hastanın hayati tehlikesinin bulunduğu ve kalan yaralıların genel serviste tedavilerinin devam ettiği açıklandı. Kasturba Hastanesi'ne kaldırılan bir yaralının da yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Yangın söndürme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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