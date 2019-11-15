Hindistan’da 2000’den fazla kuş ölü bulundu 

Toplu ölümlerin sebebi henüz bilinmezken, yetkililer yerel hava koşulları veya su kirliliğinden şüpheleniyor. Hindistan’ın kuzeybatısındaki Racastan eyaletinde bulunan ve ülkenin en büyük iç tuz gölü olan Sambhar’ın kıyılarında pazar günü yerliler tarafından binlerce kuş ölüsü tespit edildi. Yetkilileri durumdan haberdar eden yerliler, 2400 kadar kuşu ölmüş bir halde bulduklarını aktardı. Bu kuşlar arasında her yıl göle gelen 20 göçmen türün de bulunduğu belirtildi. Kuşlara ait cesetlerin, göl yakınlarındaki geniş bir bölgenin yanı sıra 190 kilometrekarelik bir alana yayıldığı kaydedildi. Yetkililer tarafından toplana kuşlar derin bir çukura gömüldü.