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Dünya

Hindistan'da 245 milyon dolarlık silah satışı: Müşteri Ermenistan

Ermenistan'ın eylülde Hindistan'dan tahmini 245 milyon dolar değerinde ağır silah sipariş ettiği belirtildi.

AA30 Eylül 2022 Cuma 11:48 - Güncelleme:
Hindistan'da 245 milyon dolarlık silah satışı: Müşteri Ermenistan
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Hindistan merkezli Economic Times haber kuruluşuna göre, Ermenistan bu ay Hindistan'dan 245 milyon dolar değerinde ağır silah sipariş etti.

Sipariş Hindistan ordusunca da kullanılan yerli Pinaka çok namlulu roketatarların yanı sıra tanksavar roketleri ve bir dizi mühimmatın ilk ihracatından oluşuyor.

- AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.

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