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Hindistan'da 18 günde 29 yeni zika virüsü vakası görüldü

Hindistan'ın Racastan eyaletine bağlı Jaipur kentinde son 18 günde 29 yeni zika virüsü vakası görüldüğü bildirildi.

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Hindustan Times'ın eyalet sağlık departmanına dayandırdığı haberine göre, Jaipur kentinde son 18 günde kaydedilen 29 yeni zika virüsü vakası ile ülke genelinde görülen vaka sayısı 30'a yükseldi. Bu yılki ilk zika virüsü vakası Tamil Nadu eyaletinde görülmüştü.

Jaipur'da zika virüsü görülen 29 kişiden 3'ünün hamile olduğu bildirildi.

Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'nden bir yetkili, salgının şimdilik yerel düzeyde bulunduğunu ancak Hindistan'da daha önce bu kadar vaka kaydedilmediği için durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Yetkili, sağlık bakanlığı uzmanlarının, durumun biran önce kontrol altına alınması için eyalet görevlilerine teknik destek sağlamak üzere bölgede bulunduğunu ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ofisinden, Jaipur'daki zika virüsü salgını hakkında kapsamlı bir rapor hazırlanması talimatı verildiği kaydedildi.

Zika virüsü, insanlara, enfekte "Aedes aegypti" türü sivrisineğin sokmasıyla bulaşıyor.

Sivrisinek sokması dışında kan ve cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıkan Zika virüsüne, ilk kez 1947'de Uganda'nın Zika ormanlarındaki maymunlarda rastlanmıştı.

Zika virüsünün hamile kadınlara bulaşması halinde bebeklerde nörogelişimsel bozukluğu ifade eden mikrosefaliye neden olduğu düşünülüyor.

Ateş, gözlerde kızarma, kusma, döküntü, baş, kas ve eklem ağrısı gibi belirtileri bulunan hastalığın özgün bir tedavisi ve önleyici aşısı bulunmuyor.

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